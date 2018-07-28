РФС открыл дело против болельщиков «Локомотива», ухавших в адрес Витиньо

Автор: Тимофей Поршнев 0

Vitinho

Открыто дело против болельщиков «Локомотива». Все из-за уханья в адрес полузащитника Витиньо.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал уханье со стороны болельщиков «Локомотива» в адрес нападающего ЦСКА Витиньо во время игры за Суперкубок России.

«Система мониторинга РФС зафиксировала оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива». В данный момент изучаются записи с камер, после всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в КДК, который и вынесет решение, – сказал Смертин.

ЦСКА выиграл матч со счетом 1:0, забив победный гол в дополнительных таймах. Витиньо после Суперкубка России перешел из московской команды в бразильский «Фламенго».

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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