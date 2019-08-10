«Ювентус» и «Бавария» ведут переговоры об аренде Марио Манджукича

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может вернуться в «Баварию». 33-летний хорват может продолжить карьеру в Германии после срыва перехода в «Манчестер Юнайтед».

Клубы ведут переговоры об аренде Манджукича с правом или обязательством выкупа за 15 миллионов евро.

В то же время тренер мюнхенцев Нико Ковач предложил рассмотреть кандидатуру Манджукича, но руководство «Баварии» этот вариант не убедил.

Манджукич уже выступал за «Баварию», с 2012 по 2014 год. Он выиграл с клубом 8 трофеев, включая Лигу чемпионов и два чемпионства.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia