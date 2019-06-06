Валерий Газзаев: «Расширение РПЛ — абсолютно правильное решение»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями по поводу расширения Премьер-лиги. По его мнению, 16 клубов для России — малое количество команд.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов. Он считает это решение вполне логичным и неизбежным.

«Расширение РПЛ – абсолютно правильное решение. Для такой большой страны, как Россия, 16 клубов не только скромно, но и неправильно. Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, которая сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20», — сказал Газзаев.

«Посмотрите на Испанию, Англию, Италию – у них играет по 20 команд. Нам нужно быть в этом тренде и равняться на лучшие чемпионаты. Повторюсь, решение о расширении абсолютно правильное», — добавил он.

Есть ещё один серьёзный вопрос, которому я хочу уделить внимание, – лимит на легионеров. Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем», — отметил Валерий Газзаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com