«Спартак» договорился с «Порту» о трансфере Зе Луиша

Автор: Анатолий Акулов 0

Зе Луиш

Нападающий «Спартака» Зе Луиш продолжит карьеру в чемпионате Португалии. В ближайшее время форвард подпишет контракт с «Порту».

Сообщается, что кабо-вердианец уже попрощался с партнерами по команде. Форвард не сдержал слез после того, как ему устроили почетный коридор. Футболист собрал вещи и покинул расположение московского «Спартака».

«Спартак» согласовал последние детали трансфера Зе Луиша с «Порту». «Драконы» заплатят за футболиста порядка 8,5 миллионов евро.

Напомним, Зе выступал за «Спартак» с 2015 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. В прошедшем сезоне нападающий провел 25 матчей в Премьер-лиге. На его счету 10 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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