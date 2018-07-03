«Барселона» хочет приобрести Виллиана

Атакующий полузащитник «Челси» Виллиан интересен «Барселоне». «Челси» оценивает игрока в 80 млн евро.

Сам 29-летний бразилец хотел бы попробовать свои силы в каталонском клубе, который полагает, что он легко впишется в игру команды, но лондонцы не очень заинтересованы в продаже игрока.

«Челси» оценивает Виллиана в 80 миллионов евро. «Барселона»считает сумму завышенной. Daily Mail ранее сообщал, что каталонцы предлагали за бразильца около 56 миллионов евро.

У Виллиана общий агент с полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо – Киа Джурабчиан. Он рассказал каталонцам, что получил предложение в размере 50 млн евро о трансфере хавбека Паулиньо, которого клуб может продать, чтобы заработать денег на покупку Виллиана.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo