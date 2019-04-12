Дмирий Кагарлицкий может перейти в «Авангард»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий может сменить московское «Динамо» на «Авангард». 30 апреля у игрока заканчивается срок контракта.

В настоящее время у него есть предложение от бело-голубых, но он склоняется в пользу другого варианта. Одна из причин – отсутствие ясности с менеджерским составом столичной команды.

Отмечается, что Кагарлицикий, скорее всего, примет предложение омского клуба, которое в финансовой части сопоставимо с тем, что предлагает «Динамо».

В этом сезоне хоккеист заработал 100 миллионов рублей без учета бонусов. На его счету 61 (24+37) очко в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф отметился 7 (2+5) баллами в 11 встречах.

Фото: твиттер ХК «Динамо»

Источник: «Спорт-Экспресс»