КДК рассмотрит расистские уханья болельщиков «Спартака» в матче с «Тосно»

Автор: Лидия Дидык 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

КДК РФС рассмотрит уханье болельщиков «Спартака» во время матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 пен). Фанаты красно-белых ухали в адрес полузащитника «Тосно» Нуну Роши после реализованного им решающего послематчего пенальти.

Звуки уханья попали в телетрансляцию.

В нынешнем сезоне «Спартак» несколько раз был наказан за проявления расизма болельщиками команды.

После матча за Суперкубок России клуб был оштрафован за скандирования в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме, позже за идентичное нарушение в матче чемпионата России «Спартак» наказали повторно штрафом 350 тысяч рублей и условным запретом на допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч РФПЛ.

Третий случай произошел на матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик» – за дискриминационные кричалки клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей. Также «Спартаку» запретили допуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч Кубка России условно.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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