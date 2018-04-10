Роман Бабаев: «Надеемся, что вопрос с контрактами Вернблума и Натхо решится положительно»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Vernblum Natho

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с контрактами полузащитников Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо. Пока что еще ничего не решено.

«Мы еще не поставили точку в переговорах с Понтусом и Бибрасом, но в ближайшее время, до окончания сезона, этот вопрос так или иначе будет решен. Мы надеемся, что он решится положительно, потому что у большой группы игроков истекают контракты.

Понятно, желание есть, есть определенные нюансы, но это переговорный процесс, так что все нормально: к ребятам никаких претензий нет, их позиции тоже понятны. Надеюсь, мы найдем компромисс», – сказал Бабаев.

Напомним, что в чемпионате России этого сезона Понтус Вернблум сыграл в 22 матчах, забил 5 голов и сделал 4 передачи. Бибрас Натхо сыграл 23 матча, забил 4 гола и отдал  передач.

Фото: Global Look Press
Источник: TACC

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