Экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда близок к переезду в Австралию

Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда в ближайшее время сменит команду. И станет футболистом австралийского «Мельбурн Виктори».
По информации СМИ, 32-летний футболист подпишет однолетний контракт, по которому заработает € 2,5 млн.
Предыдущий сезон Хонда провел в составе мексиканской «Пачуки», с которой занял девятое место в национальном чемпионате.
В 29 матчах Кейсуке отметился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
За ЦСКА Хонда выступал с 2010 по 2013 год. С московским клубом японец дважды выиграл Кубок России, один раз Суперкубок и национальное чемпионство.
Фото: Global Look Press
Источник: The World Game