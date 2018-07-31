Экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда близок к переезду в Австралию

Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда в ближайшее время сменит команду. И станет футболистом австралийского «Мельбурн Виктори».

По информации СМИ, 32-летний футболист подпишет однолетний контракт, по которому заработает € 2,5 млн.

Предыдущий сезон Хонда провел в составе мексиканской «Пачуки», с которой занял девятое место в национальном чемпионате.

В 29 матчах Кейсуке отметился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

За ЦСКА Хонда выступал с 2010 по 2013 год. С московским клубом японец дважды выиграл Кубок России, один раз Суперкубок и национальное чемпионство.

Фото: Global Look Press

Источник: The World Game