Малком отказал «Эвертону»

Бразильский хавбек отказался от перехода в «Эвертон». Полузащитник ждет более выгодного предложения.

Футболист близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Зените». Ни один из европейских клубов не может повторить предложение питерской команды.

Напомним, «сине-бело-голубые» предлагает игроку контракт с зарплатой 6,5 млн. евро в год. Трансферная сделка может быть оформлена уже сегодня.

«Барселона» требует за бразильца 40 млн. евро, а также рассчитывает получить еще 5 млн. в виде бонусов. Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» летом 2018 года.

В прошедшем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Испании. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es