Премьер-лига. 3-й тур. ЦСКА обыграл «Локомотив»

Состоялось первое столичное дерби этого сезона. ЦСКА у себя дома победил «Локомотив».

Премьер-лига. 3-й тур.

ЦСКА — «Локомотив» 1:0 (1:0).

Москва. 28 июля.

Стадион: «ВЭБ Арена». 27897 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон, Обляков, Бистрович (Набабкин, 46), Ахметов (Бийол, 83), Влашич, Чалов, Сигурдссон.

«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов (Смолов, 56), Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Тугарев, 83), Игнатьев, Ал. Миранчук, Эдер.

Гол: Чалов (42).

Предупреждения: Бистрович (4), Магнуссон (39), Крыховяк (48), Дивеев (58), Ахметов (74), Чорлука (90).

9 (4) удары(в створ) 10 (1)

19 фолы 10

7 угловые 2

1 офсайды 3

59% владение мячом 41%

В самом начале встречи впервые в истории РПЛ была применена система VAR. Рукой в штрафной сыграл защитник «Локо» Живоглядов. Однако, после просмотра эпизода арбитр не поставил пенальти в ворота Гилерме. А уже в концовке первого тайма судья после фола Мурило на Чалове посмотрел видеоповтор и указал на точку. Лидер атак хозяев Чалов развел мяч и вратаря по разным углам. После перерыва «армейцы» отошли в оборону, сумев удержать победный счет. ЦСКА во второй раз кряду одерживает домашнюю победу и набирает три очка в первом столичном дерби сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»