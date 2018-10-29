РПЛ соболезнует «Лестеру»

Автор: Дарья Григорьева 0

Российская Премьер-Лига не осталась в стороне от трагедии «Лестера». РПЛ выразила соболезнования в связи гибели владельца английского клуба.

«Российская Премьер-Лига выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Вишая Шривадданапрабхи, а также болельщикам «Лестера» и английской Премьер-лиги» — сообщает официальный Twitter Российской Премьер-лиги.

Напомним, что крушение вертолета произошло после матча 10-го тура АПЛ «Лестера» с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). На борту находился сам владелец клуба, его дочь, два пилота и еще один человек.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter РПЛ

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