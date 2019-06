Брат Салли Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Ганский полузащитник минского «Динамо» Салли Муниру будет выступать в чемпионате России. Со следующего сезона хавбек будет играть за «Тамбов».

26-летний футболист заключил контракт с российской командой, об этом он сообщил в своем «твиттере». Напомним, Муниру является младшим братом Салли Мунтари, известного по выступлениям за «Интер» и «Милан».

ALHAMDULILLAH 💫💫💫.” ALLAH GOT US “ 🙏🏾🙏🏾. @aziz_tetteh @rabiumomo11 😂 am coming for you guys 🇷🇺 🇷🇺🇷🇺. #TambovFC Next stop! RUSSIAN LEAGUE 📿📿 pic.twitter.com/xvClkobcjj

— Sulley Muniru (@Muniruofficial) June 18, 2019