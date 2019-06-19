Брат Салли Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Автор: Анатолий Акулов 0

Ганский полузащитник минского «Динамо» Салли Муниру будет выступать в чемпионате России. Со следующего сезона хавбек будет играть за «Тамбов».

26-летний футболист заключил контракт с российской командой, об этом он сообщил в своем «твиттере». Напомним, Муниру является младшим братом Салли Мунтари, известного по выступлениям за «Интер» и «Милан».

Тамбовский клуб станет уже пятым в европейской карьере Муниру. До этого он играл в Румынии за ЧФР, «Стяуа», в Турции — за «Малатьяспор». До появления в РПЛ, последней командой Салли было минское «Динамо».

Ганец покинул динамовцев 17 июня. В прошедшем сезоне чемпионата Белоруссии он провел 10 матчей. На его счету одна результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «Твиттер» Салли Муниру

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