Почеттино: «Манчестер Сити» — одна из лучших команд не только в Англии, но и в Европе»

Автор: Дарья Григорьева 0

Маурисио Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино назвал одну из лучших команд Европы. Поччетино считает, что это «Манчестер Сити».

Аргентинец поделился мнением по поводу матча 10-го тура АПЛ с подопечными Гвардиолы.

«Думаю, «Манчестер Сити» находится на другом уровне, но это не значит, что мы не можем победить в отдельно взятой игре. Полагаю, речь пойдёт о результативности. Мы должны быть усерднее, чем подопечные Гвардиолы, и тогда удача будет нам сопутствовать. Но матч будет очень сложным, потому что «Манчестер Сити» — одна из лучших команд не только в Англии, но и в Европе — заявил Почеттино

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавил Тоттенхэм в 2014 году. На данный момент его команда занимает 5 строчку в АПЛ.

Фото: Global Look Press
источник: Sky Sports

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