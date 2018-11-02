«ПСЖ» поставил перед Кавани особую цель

Игрок «ПСЖ» Эдинсон Кавани мечтает выиграть Лигу чемпионов. Футболист отметил, что эту задачу перед ним поставил не только он сам, но и парижский клуб.

«Выиграть Лигу чемпионов это не одержимость, это цель, которую передо мной поставил клуб еще перед подписанием контракта. Она остается в моей голове, она течет в моих жилах. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что этот проект мне был таким образом представлен. Кроме того, необходимо работать весь сезон над чемпионством, над Кубком Франции, над Кубком лиги. Они важны для клуба и позволяют быть в форме для матчей Лиги чемпионов». — заявил Кавани.

Напомним, что уругваец перешел в «ПСЖ» в 2013 году. В этом сезоне в Лиге 1 Кавани провел 7 матчей, забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник:AFP