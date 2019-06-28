«Севилья» обратила внимание на Хакима Зиеша

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш может сменить клубную прописку. Игрок, возможно, продолжит карьеру в «Севилье».

Сообщается, испанцы всерьез задумываются над приобретением хавбека. За него они готовы отдать амстердамскому клубу 30 млн евро.

Но сам футболист не дал согласия на переход в «Севилью». Марокканец пока что остается игроком «Аякса».

Напомним, в завершившимся сезоне чемпионата Голландии Зиеш провел 29 матчей, забил 16 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: De Telegraaf

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