«Севилья» обратила внимание на Хакима Зиеша

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш может сменить клубную прописку. Игрок, возможно, продолжит карьеру в «Севилье».

Сообщается, испанцы всерьез задумываются над приобретением хавбека. За него они готовы отдать амстердамскому клубу 30 млн евро.

Но сам футболист не дал согласия на переход в «Севилью». Марокканец пока что остается игроком «Аякса».

Напомним, в завершившимся сезоне чемпионата Голландии Зиеш провел 29 матчей, забил 16 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf