«Реал» интересуется игроком «Манчестер Сити»

Автор: Дарья Григорьева 0

Рахим Стерлинг

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заинтересовал «Реал». Футболиста испанский клуб хочет подписать зимой.

Стерлинг потребовал от «Манчестер Сити» повысить себе зарплату. Футболист хочет получать свыше текущих 100 000 фунтов стерлингов в неделю. Переговоры с нападающим у руководства клуба зашли в тупик. Наступившим кризисом может воспользоваться «Реал».

Напомним, что Рахим Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За сезон 2018/19 футболист провел семь матчей, отдал две голевые передачи и записал на свой счет четыре мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Express

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