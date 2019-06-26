Джанлуиджи Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Автор: Дарья Григорьева 0

Голкипер Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», может вновь оказаться в «Ювентусе». Футболист близок к тому, чтобы вернуться в итальянскую команду. 

Вратарь ведет переговоры с туринцами. И как сообщает источник, игрок будет готов стать дублером Войцеха Щенсного.

К тому же Старую синьору, скорее всего, покинет голкипер Маттиа Перин, который провел в «Ювентусе» только один сезон.

Напомним, к парижанам Буффон присоединился как свободный агент в 2018 году. До этого все 17 лет выступал за туринский клуб. В прошедшем сезоне в Лиге 1 голкипер провел 17 матчей и в шести встречах оставил ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио

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