Обамеянг пропустил игру с Южным Суданом

Автор: Дарья Григорьева 0

Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг не полетел на игру с Южным Суданом. Причина отказа — состояние самолета.

В рамках квалификации Кубка африканских наций-2019 команда Габона должна была встретиться с Южным Суданом. В пятницу нападающий «Арсенала» провел матч за сборную (3:0), но на гостевую встречу лететь не пожелал.

Обамеянг и несколько других футболистов остались недовольны предоставленным самолетом. Транспорт не соответствовал стандартам для спортсменов высокого класса.

15 октября форвард «Арсенала» вернулся в клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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