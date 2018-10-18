Обамеянг пропустил игру с Южным Суданом

Пьер-Эмерик Обамеянг не полетел на игру с Южным Суданом. Причина отказа — состояние самолета.

В рамках квалификации Кубка африканских наций-2019 команда Габона должна была встретиться с Южным Суданом. В пятницу нападающий «Арсенала» провел матч за сборную (3:0), но на гостевую встречу лететь не пожелал.

Обамеянг и несколько других футболистов остались недовольны предоставленным самолетом. Транспорт не соответствовал стандартам для спортсменов высокого класса.

15 октября форвард «Арсенала» вернулся в клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe