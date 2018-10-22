«Спартак» вероятно назначит Черчесова

Кандидатура Станислава Черчесова активно рассматривается «Спартаком». Вероятное назначение может произойти после ноябрьских игр сборной России.

Если Черчесов возглавит московский клуб, то это произойдет во второй половине ноября. До этого момента, исполняющим обязанности тренера будет Рауль Рианчо.

Напомним, что сегодня был отправлен в отставку главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Сборная России в рамках Лиги Наций 15 ноября сыграет товарищеский матч с Германией, а 20 ноября проведет матч против Швеции.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»