«Валенсия» и «Лацио» интересуются Федором Чаловым

Российский нападающий может продолжить карьеру в иностранном чемпионате. «Валенсия» и «Лацио» поборются за 21-летнего форварда ЦСКА.
По информации итальянских СМИ, в борьбу за молодого футболиста вступили «Валенсия» и «Лацио». Обе команды всерьез заинтересованы в игроке.
Потенциальная сделка оценивается в 20 миллионов евро. Армейский клуб рассчитывает сохранить россиянина в составе. Однако, если поступит выгодное предложение, ЦСКА готов отпустить футболиста сборной России.
В прошедшем сезоне форвард провел 30 матчей в чемпионате России. На его счету 15 голов и 7 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb