«Валенсия» и «Лацио» интересуются Федором Чаловым

Автор: Анатолий Акулов 0

Российский нападающий может продолжить карьеру в иностранном чемпионате. «Валенсия» и «Лацио» поборются за 21-летнего форварда ЦСКА.

По информации итальянских СМИ, в борьбу за молодого футболиста вступили «Валенсия» и «Лацио». Обе команды всерьез заинтересованы в игроке.

Потенциальная сделка оценивается в 20 миллионов евро. Армейский клуб рассчитывает сохранить россиянина в составе. Однако, если поступит выгодное предложение, ЦСКА готов отпустить футболиста сборной России.

В прошедшем сезоне форвард провел 30 матчей в чемпионате России. На его счету 15 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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