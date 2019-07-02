«Валенсия» и «Лацио» интересуются Федором Чаловым

Российский нападающий может продолжить карьеру в иностранном чемпионате. «Валенсия» и «Лацио» поборются за 21-летнего форварда ЦСКА.

По информации итальянских СМИ, в борьбу за молодого футболиста вступили «Валенсия» и «Лацио». Обе команды всерьез заинтересованы в игроке.

Потенциальная сделка оценивается в 20 миллионов евро. Армейский клуб рассчитывает сохранить россиянина в составе. Однако, если поступит выгодное предложение, ЦСКА готов отпустить футболиста сборной России.

В прошедшем сезоне форвард провел 30 матчей в чемпионате России. На его счету 15 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb