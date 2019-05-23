Жоау Канселу может перейти в «Манчестер Сити»

Защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может перебраться в Англию. В услугах 24-летнего португальца заинтересован «Манчестер Сити».

Сообщается, что клубы в настоящий момент близки к согласованию сделки. Сумма трансфера составит порядка 60 млн. евро.

Конкуренцию «Сити» в борьбе за игрока может составить «Манчестер Юнайтед». Руководство «манкунианцев» планирует усилить фланги обороны этим летом.

Напомним, португальский защитник выступает за «Ювентус» с лета прошлого года. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в итальянском чемпионате. На его счету 1 гол и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com