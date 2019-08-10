Деян Ловрен может перейти в «Рому»

Хорватский защитник может покинуть «Ливерпуль» этим летом. 30-летний футболист может перебраться в чемпионат Италии.

Агенты игрока уже встретились с директором римского клуба Джанлукой Петрачи. Речь шла о возможном арендном соглашении с дальнейшим правом выкупа футболиста.

«Рома» сделала предложение и хочет арендовать 29-летнего Ловрена на сезон за 2 млн. евро с опцией выкупа за 16 млн. При этом, обязательный выкуп будет предусмотрен, если Деян проведет определенное количество матчей за новый клуб.

Сообщается, что «Ливерпуль» не устраивают данные условия. Мерсисайдцы хотят 20 млн. евро за защитника, однако, открыт для возможной продажи.

В прошедшем сезоне Деян Ловрен провел 13 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Николо Скиры