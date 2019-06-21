Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Атлетико», «Ливерпуля», «Челси» и сборной Испании Фернандо Торрес принял решение завершить карьеру. Испанец провел в футболе в общей сложности 18 лет.

«Мне необходимо объявить кое-что очень важное. По прошествии 18 потрясающих лет настал момент для завершения карьеры. В следующее воскресенье, 23-го июня в 10:00 по местному времени в Токио пройдет моя пресс-конференция, в ходе которой я расскажу все детали. Увидимся там», – написал 35-летний футболист в своем «Твиттере».

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

Напомним, Торрес – чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе «Челси» и «Атлетико». За карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

Прошедший сезон испанский футболист провел в Японии, выступая за клуб «Саган Тосу». В 11-ти матчах Торрес не отметился результативными действиями на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «Twitter» Фернандо Торреса