«Зенит» и «Сочи» договорились о трансферах Антона Заболотного и Ивана Новосельцева

Автор: Анатолий Акулов 0

Новичок российской Премьер-лиги футбольный клуб «Сочи» усиливается перед стартом чемпионата. Сочинцы подпишут сразу двух футболистов «Зенита».

Сообщается, что клубы достигли принципиальной договоренности о трансферах футболистов. При этом, сами игроки не возражают против возможного перехода.

Помимо этого, ранее появилась информация, что «Сочи» также может арендовать защитника Миху Мевлю и хавбека Роберта Мака. Детали сделок пока не разглашаются.

В прошедшем сезоне Антон Заболотный провел в Премьер-лиге 16 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. Защитник Иван Новосельцев прошлый сезон провел в аренде в «Ростове». В 20 матчах он забил 1 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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