Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Российский голкипер «Сьона» продлил контракт со своей командой. Новое соглашение между 23-летним вратарем рассчитано на три сезона.

Прежнее соглашение футболиста с клубом истекало этим летом. Напомним, что Митрюшкин перебрался в швейцарскую команду в 2016 году из «Спартака».

В ноябре 2017 года молодой вратарь повредил хрящевую ткань левого коленного сустава. Спустя месяц он успешно перенёс операцию на колене.

Ранее сообщалось, что на восстановление может уйти от четырех до шести месяцев. Но с тех пор голкипер так и не провел ни одного матча за «Сьон».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Сьона»