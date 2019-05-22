Руслан Малиновский может перейти в «Наполи»

Украинский хавбек может перебраться в Серию А. 26-летним полузащитником интересуется «Наполи».

Агент футболиста «Генка» рассказал о возможности перехода своего клиента в итальянский клуб.

«У Малиновского есть хорошие качества, в частности, благодаря высокой технике он помогает клубу играть быстрее. «Наполи»? Нечестно называть клубы, но я общался со многими итальянскими и английскими командами», — отметил Сергей Серебренников.

«Генк» потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро. Для Руслана пришло время сделать большой шаг вперёд. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба. «Наполи» соответствует этим критериям», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Спартака». В текущем сезоне 26-летний украинец провел 37 матчей в чемпионате Бельгии. В его активе 13 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioNapoli24