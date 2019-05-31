«Депортиво Льянка» отпраздновал выход в Региональную лигу, пригласив стриптизершу

Автор: Анатолий Акулов 0

Каталонская любительская команда «Депортиво Льянка» по итогам сезона вышли во второй дивизион Каталонии. Необычное празднование команды привело к последствиям.

Футболисты клуба нестандартно отметили командный успех. После игры последнего тура против Атлетико Бисбаленч» жиронцы пригласили в раздевалку стриптизершу.

Администрация города Льянса выступила с осуждением этого действие, назвав его объективизацией женщин. Чиновники пообещали провести разбирательство, поскольку подобное поведение испортило имидж клуба и города.

Секретарь клуба Франсиско Ромеро взял ответственность за этот поступок на себя. Футболисты жиронской команды выступили с заявлением, где выразили свое сожаление по поводу инцидента.

Фото: Global Look Press
Источник: Diari de Girona

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