«Ювентус» интересовался кандидатурой Юргена Клоппа

«Ювентус» ищет замену экс-тренеру команды Массимилиано Аллегри. Туринцы рассматривают кандидатуру специалиста «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

По сообщениям журналиста Танкреди Палмери, итальянцы уже контактировали с немцев. Но переговоры оказались неудачными для «Ювентуса», они не получили развития.

Ранее Старая синьора отправила в отставку Аллегри, который проработал с туринцами пять сезонов.

Напомним, также появилась информация, что «красные» в скором времени должны продлить контракт с Клоппом. 1 июня в Мадриде его команда сыграет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Танкреди Палмери