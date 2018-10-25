Кокорин сидит в камере со злостным алиментщиком, который болеет за «Спартак»

Недавно футболиста Александра Кокорина перевели из карантина в общую камеру СИЗО. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Иван Мельников рассказал о сокамернике форварда.

«Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живёт в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим. Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину и не признает. По его словам, произошла ошибка судебных приставов, которая и привела к заключению под стражу.

Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин — футболист «Зенита», а Дмитрий вынужден надевать футболку московского «Спартака», так как сменную одежду ему никто не передал». — сообщил Александр Мельников.

Напомним, что игрок проведет в СИЗО до восьмого декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: Ruusia Today