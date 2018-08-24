Премьер-лига. 5-й тур. «Ростов» победил тульский «Арсенал» благодаря реализованному пенальти

В первом матче 5-го тура российской Премьер-лиги в Туле сошлись местный «Арсенал» и «Ростов». Гости смогли одержать победу.

Премьер-лига. 5-й тур

АРСЕНАЛ — РОСТОВ — 0:1 (0:0)

Тула. 24 августа.

Стадион: «Арсенал». 5463 зрителя.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Денисов, Беляев, Комбаров (Хагуш, 75), Чаушич, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Бакаев (Лесовой, 72), Ткачев, Джорджевич.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос (Юсупов, 77), Гулиев, Ионов (Зуев, 87), Сигурдарсон (Шомуродов, 66).

Гол: 0:1 — Ионов (65, пенальти).

Предупреждения: Зуев (88), Шомуродов (90).

5 (2) удары (в створ) 4 (2)

7 фолы 14

8 угловые 7

2 офсайды 2

56 % владения мячом 44

За семь матчей до этой встречи «Ростову» только раз удалось победить тульский «Арсенал». Ростовчане долго не могли одержать победу над командой из Тулы. Но, кажется, на сей раз команде Карпина повезло. Первый удар «Ростов» нанес на 65-й минуте. Он случился благодаря касанию рукой в падении защитника хозяев. В итоге был назначен пенальти, который точно реализовал Ионов. Вратарь Тулы направление удара не угадал. Таким образом, ростовчанам наконец удалось обыграть «Арсенал», а в следующем матче соперником будет казанский «Рубин». Туле же предстоит игра с «Енисеем».

Фото: твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»