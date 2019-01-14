Форвард «Реала» Карим Бензема получил повреждение пальца в матче чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1). «Сливочные» уточнили характер травмы.

Медобследование выявило у нападающего не вывих, а перелом мизинца на правой руке. Период восстановления француза станет известен позже.

Это уже седьмая травма мадридского клуба. Среди игроков, получивших повреждения, фигурируют: Тони Кроос, Тибо Куртуа, Гарет Бэйл, Хавьер Санчес, Марко Асенсио и Мариано Диас. Все, кроме последнего футболиста, заработали мышечные травмы.

Напомним, что в нынешнем сезоне Примеры Бензема провел 19 игр, забил семь мячей и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»