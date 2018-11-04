Эрнесто Вальверде: «Барселона» всегда выступает лучше, когда в составе есть Лионель Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о самочувствии Лионеля Месси. Испанский специалист рассказал, сможет ли нападающий принять участие в мачте против «Интера».

«Будет ли Лионель Месси играть против «Интера»? Мы понаблюдаем за тем, как он будет чувствовать себя на тренировках на этой неделе. Я думаю, «Барселона» всегда выступает лучше, когда в составе есть Лионель Месси.» — сказал Вальверде.

6 ноября каталонский клуб должен встретиться с «Интером» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Раннее, аргентинский нападающий сломал руку в мачте «Барселоны» с «Севильей» (4:2). Напомним также, что, на данный момент, «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 24 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana