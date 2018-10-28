«Ахмат» готов перевоспитать Кокорина и Мамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию о Кокорине и Мамаеве. Рамзан Ахматович считает, что заключение под стражу футболистов бессмысленно.

«Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в «Ахмат» мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов. Ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых» — сказал Рамзан Кадыров

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС