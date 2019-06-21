Сборная Камеруна отложила вылет на Кубок Африки

Сборная Камеруна сегодня отказалась покинуть отель, чтобы отправиться в Египет на Кубок африканских наций. Игроки отказываются вылетать из-за разногласий по денежным выплатам.

Первый матч действующих чемпионов турнира назначен на вторник.

«Команда все еще в Яунде. Они не договорились с руководством о размере премий», – заявила пресс-секретарь сборной Камеруна.

Представитель Министерства спорта Камеруна Габриэль Нлога сообщил, что игрокам выплатили бонус в размере 34 635 долларов. Однако футболисты сборной Камеруна требуют вдвое больше.

Сборная все же отправится на турнир, поскольку министерство пообещало выплатить каждому игроку бонус в 8,6 тысяч долларов после первой победы на турнире.

Кубок африканских наций стартует сегодня. Камерун будет выступать в группе F с командами Бенина, Ганы и Гвинеи-Бисау.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters