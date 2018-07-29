«Ювентус» хочет вернуть Поля Погба

«Ювентус» хочет вернуть бывшего полузащитника команды Поля Погба. Клуб готов продать ради приобретения чемпиона мира ряд игроков.
Якобы туринцы даже готовы расстаться с Гонсало Игуаином, Миралемемом Пьяничем, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдарой, чтобы вырученные средства потратить на покупку новоиспеченного чемпиона мира в составе сборной Франции.
Два года назад «Ювентус» продал Погба «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В текущее трансферное «Ювентус» уже пополнился форвардом «Реала» Криштиану Роналду, заплатив за него 112 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Sunday Mirror