«Ювентус» хочет вернуть Поля Погба

Автор: Тимофей Поршнев 0

Pogba

«Ювентус» хочет вернуть бывшего полузащитника команды Поля Погба. Клуб готов продать ради приобретения чемпиона мира ряд игроков.

Якобы туринцы даже готовы расстаться с Гонсало Игуаином, Миралемемом Пьяничем, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдарой, чтобы вырученные средства потратить на покупку новоиспеченного чемпиона мира в составе сборной Франции.

Два года назад «Ювентус» продал Погба «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущее трансферное «Ювентус» уже пополнился форвардом «Реала» Криштиану Роналду, заплатив за него 112 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Sunday Mirror 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сарри

Маурицио Сарри планирует купить в «Челси» Игуаина, Ругани и Алиссона

Моуриньо и Погба

Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус» из-за разногласий с Жозе Моуринью

«Ювентус» отклонил предложение «Челси» по Даниэле Ругани и Гонсало Игуаину

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 