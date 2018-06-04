Джефферсон Фарфан и Паоло Герреро попали в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека назвал окончательный состав на ЧМ-2018. В список из 23 футболистов вошел нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, а также ранее дисквалифицированный форвард «Фламенго» Паоло Герреро.

Вратари: Педро Гальесе («Веракрус»), Карлос Каседа («Депортиво Мунисипаль»), Хосе Карвальо («УТ де Кахамарка»);

Защитники: Луис Адвинкула («Лобос»), Мигель Араухо («Альянса Лима»), Альдо Корсо («Университарио Депортес»), Нильсон Лойола («Мельгар»), Кристиан Рамос («Веракрус»), Альберто Родригес («Спортинг Кристаль»), Андерсон Сантамария («Пуэбла»), Мигель Трауко («Фламенго»);

Полузащитники: Педро Акино («Лобос»), Вильдер Картахена («Веракрус»), Кристиан Куэва («Сан-Паулу»), Эдисон Флорес («Ольборг»), Ренато Тапия («Фейеноорд»), Йосимар Йотун («Орландо Сити»);

Нападающие: Паоло Уртадо («Витория Гимараэш»), Энди Поло («Портленд Тимберс»), Андре Каррильо («Уотфорд»), Рауль Руидиас («Морелия»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Паоло Герреро («Фламенго»).

Перуанцы на групповом этапе сыграют с командами Австралии, Дании и Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Федерации футбола Перу