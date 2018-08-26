Юрген Клопп: «Кариус – фантастический вратарь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход вратаря команды Лориса Кариуса в «Бешикташ». Он считает немца хорошим игроком.

«Вчера мы попрощались. Он с нетерпением ждет возможности сыграть за новый клуб. Это хорошо для него. Я действительно считаю, что Лорис – фантастический вратарь.

«Бешикташ» – довольно опытная команда. Думаю, у них хорошие шансы стать чемпионами Турции, так что это круто.

Теперь у них есть действительно хороший вратарь. Рад за Кариуса, он тоже доволен этой возможностью», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports