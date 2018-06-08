Александра Овечкина пригласят на матч открытия ЧМ-2018

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в ближайшее время получит приглашение на матч открытия чемпионата мира по футболу. В нем примут участие сборные России и Саудовской Аравии.

Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже.

Сейчас не мешаем празднованию. Конечно, мы будем рады видеть его на игре Россия – Саудовская Аравия», – сказал Сорокин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС