Александра Овечкина пригласят на матч открытия ЧМ-2018

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в ближайшее время получит приглашение на матч открытия чемпионата мира по футболу. В нем примут участие сборные России и Саудовской Аравии.
Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
«В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже.
Сейчас не мешаем празднованию. Конечно, мы будем рады видеть его на игре Россия – Саудовская Аравия», – сказал Сорокин.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС