Массимилиано Аллегри о переходе Криштиану Роналду: «Я слышал, что теперь «Ювентус» будет легко побеждать. Но этот сезон будет еще сложнее»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ronaldo

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов после трансфера форварда Криштиану Роналду. По его мнению, легко итальянцам не будет.

«Я столько всего слышал, так много всего было написано о том, что после прихода Роналду «Ювентус» будет легко побеждать. На самом деле, я думаю, этот сезон будет еще сложнее.

Роналду еще повышает эффективность команды, которая за последние годы добилась таких хороших результатов. Он приносит международный опыт, харизму.

Для меня привилегия – иметь Криштиану в команде. Он настоящий профессионал и будет служить примером для молодых игроков», – сказал Аллегри.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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