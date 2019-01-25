Антон Заболотный: «Златан Ибрагимович – это икона для меня»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный назвал любимых футболистов. Форварду нравится игра Златана Ибрагимовича и Гарри Кейна.

«Я сам нападающий таранного типа. Так что для меня икона – это Златан Ибрагимович. Златан – это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Гарри Кейн – тоже классный игрок. Стабильный, много забивает», — заявил игрок.

Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ Заболотный провел за петербургский клуб 11 матчей. «Зенит» лидирует в чемпионате России с 34 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»