Владелец «Милана» признан банкротом

Китайский бизнесмен Йонхонг Ли признан неплатежеспособным на родине. В апреле Ли стал новым владельцем «Милана».

Известно, что принадлежащую Йонхонгу компанию Zhuhai Zhongfu (оценивается в 60 млн евро) продадут на аукционе. Трибунал города Шэньчжэнь выставил на продажу компанию, чтобы выплатить долги банкам Цзянсу и Кантон после вырученных средств. А ранее комиссия по регулированию ценных бумаг Китая начала расследование в отношение еще одной холдинговой компании владельца «Милана» — Shenzhen Jie Ande. Сообщается, что в отношении фирмы открыто дело в связи с ее банкротством.

Из-за проблем с финансами Ли не в силах отдать долг фонду Elliott Management в размере 300 миллионов евро, который он брал для покупки «россонери». Сообщается, что китайский бизнесмен фактически был банкротом и во время приобретения «Милана» в апреле 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera