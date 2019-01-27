Квинси Промес забил первый гол в чемпионате Испании

Автор: Дарья Григорьева 0

В рамках 21-го тура чемпионата Испании «Севилья» разгромила «Леванте» (5:0). В матче отличился полузащитник Квинси Промес. 

На 90-й минуте хавбек не реализовал пенальти, но сам смог добить мяч в ворота. Этот гол стал первым для голландца в Ла Лиге. Кроме того в этой же встрече футболист сделал и голевую передачу.

Напомним, Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» в 2018 году. В нынешнем сезоне Примеры он провел 18 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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