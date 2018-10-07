«Монако» проиграл 4-й матч подряд и не может победить с 11 августа

«Монако» уступил «Ренну» (1:2) в матче 9-го тура французской лиги 1. Это уже четвертое подряд поражение для клуба.

Монегаски не могут выиграть уже десять матчей подряд, также это поражение стало для клуба четвертым подряд. Отметим, что с 45-й минуты монегаски играли в меньшинстве после удаления защитника Андреа Раджи.

«Монако» одержал победу лишь в одном официальном матче сезона из двенадцати, переиграв в 1-м туре лиги 1 «Нант» (3:1). Это произошло 11 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru