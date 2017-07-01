Лучшим на Евро U-21 стал игрок сборной Испании

Комиссия УЕФА назвала лучшего игрока молодежного чемпионата Европы в Польше. Им стал футболист «Бетиса».

20-летний Дани Себальос выступает за сборную Испании, вместе с которой он дошел до финала турнира и проиграл немцам со счетом 0:1. Награда лучшего игрока Евро U-21 вручалась впервые. Ранее ее заменяла номинация «Золотой игрок», в которой побеждали Хуан Мата, Андреа Пирло и Петр Чех

Сообщается, что в приобретении Себальоса заинтересованы «Барселона» и «Реал Мадрид». «Сливочные» готовы выкупить игрока за 15 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт