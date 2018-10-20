36 лет со дня трагедии в «Лужниках»

Ровно 36 лет назад на арене «Лужники» произошла давка. По официальным данным, трагедия унесла жизни 67 человек.

Давка случилась 20 октября 1982 года в завершении матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и голландским «Харлемом». Инцидент возник на одной из лестниц стадиона.

Трагедию спровоцировал гол игрока «Спартака» Сергея Швецова. Футболист забил на последних секундах матча. Многие зрители уже начали покидать стадион из-за низкой температуры. Но некоторые болельщики решили вернуться обратно на сектора, когда услышали шум. К тому моменту, матч подошел к концу. Судья отдал финальный свисток, и два потока людей встретились друг с другом.

Сегодня главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, вице-президент клуба Наиль Измайлов, гендиректор Сергей Родионов возложили цветы у памятника жертвам трагедии. Монумент расположен на территории СК «Лужники».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс