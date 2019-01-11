«Барселона» заинтересовалась Моратой

Нападающий «Челси» Альваро Мората привлек внимание «Барселоны». Руководство клуба рассмотрит предложение об аренде игрока.

«Сине-гранатовые» заинтересованы в футболисте, но они ждут окончательных условий сделки, чтобы принять решение. Сообщается, что сначала «Барселоне» придется расстаться с полузащитником Денисом Суаресом и нападающим Муниром Эль-Хаддади.

Каталонский клуб не единственный претендент на форварда. Его конкурентами в борьбе за испанца являются «Севилья», «Атлетико» Мадрид и «Бавария».

Напомним, что Мората перешел в лондонскую команду в 2017 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 16 игр и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es