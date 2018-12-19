Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Российский футбольный союз сделал заявление. Он объявил об уходе Виталия Мутко с поста президента организации.

Исполняющим обязанности президента РФС назначен глава РПЛ Сергей Прядкин. Он будет занимать этот пост до проведения Конференции Российского футбольного союза.

Напомним, что Виталий Мутко приостановил свою деятельность в качестве президента союза в декабре 2017 года. Тогда исполняющим обязанности главы организации был выбран Александр Алаев.

Ранее также сообщалось, что РФС может возглавить председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

Сергей Капков: «Мутко — неравнодушный человек, он наш футбол не раз поднимал на высокий уровень, потом опускал и опять поднимал»

Фото: GLobal Look Press

Источник:Официальный Twitter РФС