Некоторые активные болельщики «Спартака» намерены отказаться от посещения ближайшего матча своей команды. 3 марта «красно-белые» сыграют с «Краснодаром».

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив», завершившегося победой команды Кононова (2:1), КДК РФС вынес решение о закрытии трибуны В домашнего стадиона на ближайшей игре чемпионата России. Это связано с тем, что некоторые болельщики скандировали оскорбительные кричалки расистского характера в адрес вратаря «железнодорожников» Маринато Гильерме, как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

На решение КДК РФС отреагировала группа поддержки «Спартака» «Фратрия».

«Данное скандирование не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны и носило стихийный характер.

Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам «Спартака». Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает быть на матче, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре. Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора,» — написано на сайте «Фратрии».

Поэтому группа поддержки может отказаться от посещения ближайшего матча «Спартака».

«Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики «Спартака», отказываются от посещения матча «Спартак» — «Краснодар», так как это противоречит нашим принципам. Мы никого не призываем бойкотировать этот матч и оставлять «Спартак» без поддержки. Мы выступаем в защиту прав самых верных фанатов, купивших абонементы на Северную трибуну стадиона «Спартак», — говорится в сообщении.

Напомним, что «красно-белые» в чемпионате России занимают четвертое место с 28 очками.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Фратрия»