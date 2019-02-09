Месси может выступить за сборную Аргентины в товарищеском матче

Федерация футбола Марокко готова заплатить футбольной ассоциации Аргентины за участие в товарищеской игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Форвард может принять в ней участие.

По сообщениям СМИ, футбольная федерация Марокко намерена заплатить аргентинской ассоциации 450 тыс. евро за участие игрока каталонского клуба в товарищеском матче.

Встреча сборных Марокко и Аргентины пройдет 26 марта на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате. Кроме того появилась информация, что Месси планирует в скором времени вернуться в национальную команду.

Напомним, что после чемпионата мира в России аргентинец приостановил свою карьеру в сборной и сконцентрировался на выступлениях за «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: AS